Курганского "навальниста" вызвали в военкомат по просроченной повестке

Координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексея Шварца навестил участковый, попытавшийся вручить ему повестку в военкомат, поделился он в разговоре с "Урал. МБХ медиа".

"По повестке я должен явиться в военкомат 12 мая, а случай был 16 числа. Вдобавок около подъезда стояли еще пятеро „эшников", которых я раньше неоднократно видел на публичных мероприятиях. В итоге я повестку не взял, вышел из подъезда и пошел в магазин. Когда вернулся, никого уже не было", - рассказал "навальнист".

Кроме того, добавил Шварц, повестка, которую ему пытался отдать полицейский, была по факту просроченной и потому легитимной силы не имела.

Добавим, в последнее время правоохранителей стали чаще интересовать лица мужского пола "призывного" возраста, работающие в региональных штабах Навального. К примеру, недавно 27-летнего омского активиста Евгения Рудковского, имеющего военный билет, заставляли прийти в военную прокуратуру и повторно пройти медкомиссию.