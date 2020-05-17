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15:16

Беглов отчитался об итогах обновления городской сферы здравоохранения

фото ЗакС политика Беглов отчитался об итогах обновления городской сферы здравоохранения

Петербургский градоначальник Александр Беглов уведомил пользователей "ВКонтакте" о том, как за последнее время изменилась городская система здравоохранения.

В основном, написанные губернатором тезисы повторяют озвученном им на ежегодном отчете перед Заксобранием.

"Одной из приоритетных задач остаётся сохранение здоровья петербуржцев. Мы должны сделать медицинские сервисы умными и удобными", - наметил цели Беглов.

Например, начиная с 2019 года в роддомах стали внедрять электронную медкарту для новорожденных, а также для детей в поликлиниках.

Часть "взрослых" учреждений здравоохранения перешла на аналогичный формат взаимодействия с пациентами. Некоторые поликлиники переведены на "бережливый" формат обслуживания: теперь петербуржцы могут проходить диспансеризацию как в выходные дни, так и по вечерам.

О том, как Беглов отчитывался перед парламентом, ранее рассказывал ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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