В "Пулково" встретят петербуржцев из Австрии  Венгрии

Сегодня, 17 мая, в "Пулково" прилетит очередной рейс, возвращающий россиян домой. В частности, в Северную столицу вернутся горожане, а также жители Ленобласти, вынужденно застрявшие в Вене и Будапеште.

Прилетевших встретят медики, сотрудники Роспотребнадзора, полиция и представители исполнительных органов власти. Пассажиров рейса обследуют и возьмут анализы на COVID-19. Им необходимо будет соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

"При невозможности самоизоляции по месту жительства вернувшимся из-за рубежа будет предоставлена возможность провести две недели в обсерваторе в Курортном районе", - отметили в пресс-службе Смольного.

Багаж вернувшихся граждан будет продезинфицирован. После прохождения необходимых процедур "возвращенцев" развезут под конвоем ГИБДД по домам.

После введения режима ограничений в Петербург прилетели около 30 спецрейсов.