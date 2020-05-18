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9:22

В Воронеже волонтёрка "Единой России" продавала бесплатные наборы для малоимущих

фото ЗакС политика В Воронеже волонтёрка "Единой России" продавала бесплатные наборы для малоимущих

Волонтёрка воронежского отделения "Единой России" через интернет продавала выданные ей бесплатно продуктовые наборы для малоимущих семей, делится "Блокнот".

Объявление о продаже еды девушка разместила в чате одного из местных жилых комплексов. Кто-то из жителей сделал скриншот публикации и разместил фото в городском паблике.

40 рублей за вафли и печенье, 30 рублей за сахар, 25 рублей за конфеты, по 100 рублей за сыр и колбасу: по таким ценам отпускала девушка вверенные ей продукты.

После того, как инцидент получил огласку, специалист отдела агитации и пропаганды воронежского отделения ЕР Виктория Ватутина заявила, что девушка успела сбыть большую часть предоставленных ей наборов до того, как её афера раскрылась. После девушка удалилась из всех соцсетей и отключила телефон.

Добавим, ранее секретаря воронежского отделения ЕдРа Владимира Нетесова уличили в том, что он вручил предназначенный для малоимущей семьи ноутбук материально обеспеченным людям, которые в нем не нуждались.

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