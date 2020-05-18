Шляхто: Половине петербуржцев с COVID-19 не требуется госпитализация

Руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто известил, что более чем половине горожан с COVID-19 госпитализация не нужна, болезнь протекает в легкой форме, уведомляет "КП-Петербург".

Жители Северной столицы, у которых инфекция протекает бессимптомно или легко, находятся на изоляции дома. Однако, добавил Шляхто, его немного тревожит ситуация с выпиской COVID-пациентов из больниц.

Текущая неделя, резюмировал специалист, покажет, вышел ли Петербург на плато по заболеваемости или нет.

Напомним, по состоянию на 17 мая в городе на Неве зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, излечились свыше 2 тысяч человек, скончались 85.