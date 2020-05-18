В России впервые с 1 мая выявили меньше 9 тысяч случаев заражения COVID-19

Согласно предоставленным оперативным штабом данным, по состоянию на утро 18 мая на территории России выявлено 8926 случаев заражения COVID-19. Всего заражены 290 678 граждан РФ.

За прошедшие сутки скончался 91 больной коронавирусной инфекцией, в обще сложности с начала эпидемии умерли 2722 человека.

Проведено свыше 7,1 млн тестов на COVID-19 (плюс 230 тысяч за сутки).

Наибольшее количество заболевших традиционно выявлено в Москве и области: 3238 и 921 соответственно.

В Петербурге инфекция обнаружена у ещё 425 человек (всего заболели 10 887), пятеро скончались (всего - 90), выздоровели 34 (всего - 2209).

На Северо-Западе после Северной столицы по количеству инфицированных лидирует Мурманская область: там COVID-19 выявлен у 2666 граждан.