СК возбудил дело после поджога дома купца Шабанина в Новой Ладоге

Управление Следственного комитета по Ленобласти возбудило уголовное дело после поджога дома купца Шабанина в Новой Ладоге, объекта культурного наследия, сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). По данным следствия, в ночь с 16 на 17 мая неизвестный поджог дом, вспыхнувший пожар полностью уничтожил здание.

Ранее при тех же обстоятельствах в Новой Ладоге за последние несколько лет сгорели еще как минимум четыре объекта культурного наследия, отметили в СК. Полиция возбуждала уголовные дела, теперь материалы изъяты СК для дальнейшего расследования.

Также СК возбудил дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении чиновников Новой Ладоги. Следствие сочло, что они не уделяли должного внимания противопожарному содержанию и охране памятников культуры.