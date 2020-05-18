СК проверяет информацию о задержках допвыплат медикам в Архангельске

Региональное отделение СК по Архангельской области организовало проверку заявлений сотрудников скорой помощи о нарушении их прав, передает "Интерфакс".

Следователи обнаружили факт невыплаты положенных по закону средств за работу в период эпидемии коронавируса в ходе мониторинга социальных сетей и СМИ.

"Заявления о том, что за работу с больными коронавирусной инфекцией и больными из группы риска все медики получили доплаты, не соответствуют действительности", - отмечается в сообщении пресс-службы СК.

В ходе следствия все сообщившие о денежных трудностях медики будут опрошены, а СК исследует документацию, регламентирующую порядок начисления выплат. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмировали в региональном Следкоме.

Дополнительно материально "простимулировать" медиков, работающих с COVID-пациентами, поручил Владимир Путин, наказав главам регионов произвести выплаты в течение минувших выходных.