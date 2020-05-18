Денис Минкин стал главой ГУП "Горэлектротранс"

Глава комитета по транспорту Александр Головин подписал распоряжение о назначении директором ГУП "Горэлектротранс" Дениса Минкина, сообщили в Смольном.

Перед Минкином поставили задачу усовершенствовать материально-техническую часть предприятия, автоматизировать процесс управления ГЭТ и повысить безопасность электротранспорта в условиях новой транспортной модели. Вице-губернатор Максим Соколов выразил уверенность, что Минкин с посталвенными задачами "обязан справиться".

Минкин был заместителем директора "Горэлектротранса" по развитию. В марте он стал исполняющим обязанности главы предприятия после того, как этот пост покинул Василий Остряков.

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