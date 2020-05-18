"День грандиозного рестарта": Италия готовится снять все коронавирусные ограничения

Начиная с сегодняшнего дня, 18 мая, в Италии начинается финальная стадия выхода из режима коронавирусных ограничений: разрешается свободное передвижение людей в пределах региона проживания, возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли.

Как обозначила местная газета La Stampa, сегодня является "днем грандиозного рестарта" для страны. В строгом карантине итальянцы провели два месяца, став третьим государством в Европе по количеству заболевших COVID-19 (более 225 тысяч) - после Великобритании и Испании, и вторым по уровню смертности (погибли почти 32 тысячи человек). На фоне стабилизации эпидемиологической обстановки власти приняли решение послабить введенный режим, однако гражданам все равно необходимо неукоснительно соблюдать все предписания правительства.

Свою работу возобновят отели, бары, рестораны, магазины, парикмахерские, салоны красоты, музеи, библиотеки, пляжи, религиозные объекты, а также спортивные площадки на открытом воздухе, уточняет La Repubblica. С 25 мая откроются бассейны и тренажерные залы. А с 3 июня должны быть сняты все ограничения на передвижения внутри страны, а также на въезд и выезд за пределы страны. При этом массовые мероприятия по-прежнему под запретом.