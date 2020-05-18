Путин призвал мусульман остаться дома в Ураза-Байрам

Президент Владимир Путин призвал мусульман отметить Ураза-Байрам дома в этом году, передает ТАСС.

На совещании с руководством и представителями общественности Дагестана Путин отметил, что знает, как в республике относятся к этому празднику и как "берегут обычаи".

"Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - сказал Путин.

Ранее отпраздновать Ураза-Байрам дома призвал верующих и главный муфтий Северо-Запада.

Ураза-Байрам – исламский праздник, который отмечается в честь окончания поста. Один из двух главных дней исламского календаря.