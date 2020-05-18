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14:40

"Этим годом жизнь не заканчивается": Смольный не планирует отказываться от ВСД из-за коронавируса

фото ЗакС политика "Этим годом жизнь не заканчивается": Смольный не планирует отказываться от ВСД из-за коронавируса

Финансирование строительства Восточного скоростного диаметра остается в планах правительства Петербурга, несмотря на оптимизацию городского бюджета из-за коронавируса. Как стало известно ЗАКС.Ру, об этом вице-губернатор Эдуард Батанов заявил во время обсуждения корректировки бюджета на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания 18 мая.

Депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова предложила отказаться от проекта ВСД, а вырученные деньги направить на полную реализацию жилищных программ и капитальный ремонт. Батанов на это заметил, что город обязан софинансировать первую очередь трассы, так как материальную поддержку проекту оказывает федеральный центр. 

"Понятно, что кризис, понятно, что все плохо. Но надеюсь, что этим годом жизнь не заканчивается. Надо идти поступательно вперед. Это наши обязательства. Под этот проект Российская Федерация выделяет деньги", - заявил вице-губернатор.

На вопрос Тихоновой, почему петербуржцы должны платить взносы за капремонт, хотя финансирование ремонтных работ Смольный решил сократить, Батанов ответил, что город сохранил бюджетникам "всю зарплату". Некоторые, по его словам, в кризис стали получать даже больше. 

Напомним, первое чтение корректировки бюджета Петербурга состоится в Заксобрании 20 мая. Расходную часть городской казны предложено сократить с 727,7 до 677,1 млрд рублей, доходную - с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Дефицит, таким образом, увеличится почти вдвое и составит 104 млрд.


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