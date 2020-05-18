Более 2 млн человек подписали петицию с требованием выплатить россиянам по 100 тысяч рублей

Свыше 2 млн пользователей "ВКонтакте" оставили свои подписи под петицией, автор которой призывает власти выплатить россиянам по 100 тысяч рублей в качестве материальной помощи в период пандемии COVID-19.

В тексте обращение акцент делается на то, что из-за введенных коронавирусных ограничений миллионы граждан вынужденно остались без работы и, как следствие, без средств к существованию.

По мнению автора петиции, выплаты должны получить все лица, терпящие материальное бедствие - вне зависимости от пола, возраста и социального статуса.

Ранее, напомним, программе Алексея Навального "Пять шагов для России" удалось преодолеть порог в 100 тысяч подписей на государственном портале "Российская общественная инициатива". Это значит, что теперь власти должны будут изучить предложения политика.

В программе Навальный предлагает выплатить каждому россиянину по 20 тысяч рублей в апреле, мае и июне, а также по 10 тысяч рублей на ребенка.

В Кремле считают инициативу политика популизмом. Однако 11 мая Владимир Путин заявил, что семьям, воспитывающим детей от 3 до 15 лет, будет дополнительно выделено по 10 тысяч рублей.