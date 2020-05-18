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15:23

Смольный создает комиссию по рассмотрению жалоб от заразивших врачей, не получивших право на выплату

фото ЗакС политика Смольный создает комиссию по рассмотрению жалоб от заразивших врачей, не получивших право на выплату

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал 18 мая проект постановления правительства о создании комиссии по рассмотрению жалоб о несогласии с решениями больничных комиссий по непризнанию медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19.

Туда смогут обратиться те врачи, которых комиссия, созданная их работодателем, не признала имеющим право на выплату в связи с заражением коронавирусной инфекцией на рабочем месте. В состав этого органа войдут, согласно проекту документа, 14 человек. Руководство этой комиссией планируется доверить заместителю главы комитета по здравоохранению Ольге Гранатович. Кроме сотрудников комитета и подведомственных учреждений в состав также войдут представители Роспотребнадзора, комитета по труду и занятости и профсоюза медработников. 

На решение спорного вопроса у комиссии будет три рабочих дня. Еще в течение трех дней заявителя должны будут проинформировать о судьбе его жалобы. Комиссия вправе либо подтвердить непризнание медработника пострадавшим, либо отправить дело на пересмотр обратно в нижестоящую комиссию, созданную работодателем заявителя. 

Документ пока находится на антикоррупционной экспертизе. 

В случае заражения коронавирусной инфекцией на рабочем месте медработники Петербурга могут получить от города компенсацию в 300 тысяч рублей. Если заражение повлечет за собой инвалидность – 500 тысяч, если новый вирус станет причиной смерти медработника, то его семье выплатят 1 млн рублей. Заявления о праве на выплату будут принимать в районных администрациях. Прежде чем подать это заявление на выплату медработник должен получить от комиссии на своем месте работы документ, подтверждающий факт заражения на рабочем месте. Сложность процедуры получения подтверждения за медработником права на компенсацию неоднократно подвергалась критике общественности и депутатов Законодательного собрания.

Ранее, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался президенту Владимиру Путину о реализации выплат медработникам за работу в условиях эпидемии коронавируса, а также о работе межведомственной комиссии, которая следит за ситуацией. Выплаты по 300 тысяч рублей получили 8 заразившихся медиков, сообщалось на сайте Смольного. "Есть замечательная фраза: хотите завалить дело, создайте комиссию. Ну пускай комиссия работает, выявляет все случаи нестандартных ситуаций. Но это ваша личная ответственность, не какой-то комиссии. Так что вы, пожалуйста, доведите дело до конца", - ответил президент на отчет Беглова.


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