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15:26

Профессор РУДН с инвалидностью оштрафована за отсутствие приложения "Социальный мониторинг"

фото ЗакС политика Профессор РУДН с инвалидностью оштрафована за отсутствие приложения "Социальный мониторинг"

Профессор РУДН Ирина Карабулатова была оштрафована за нарушение режима самоизоляции из-за того, что не установила приложение "Социальный мониторинг", сообщается в Facebook.

У Карабулатовой первая группа инвалидности, из-за болезни она не может ходить. Диагноза "коронавирусная инфекция" у нее нет. Карабулатова рассказала, что врачи выявили у нее ОРВИ, но при этом ее оштрафовали за отсутствие приложения на телефоне, которое должны установить все заболевшие коронавирусом или ОРВИ москвичи. По словам Карабулатовой, ее телефон технически не позволяет установить приложение, специальный смартфон ей никто не предоставил.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура, сообщается на сайте ведомства. Проводится проверка "по сообщениям, размещенным в СМИ".

Начальник главного контрольного столичного управления Евгений Данчиков в разговоре с "Говорит Москва" заявил, что эта ситуация находится на особом контроле.

"В случае, если невиновность гражданина доказана, то такие штрафы отменяются. Мы с этим конкретным случаем разберёмся. После этого обязательно уведомим гражданина о том, какой результат дополнительно в её конкретной ситуации", - пообещал Данчиков.

 

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