Бывший спецкор "Коммерсанта" Сафронов стал советником Рогозина в "Роскосмосе"

Бывший специальный корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов назначен советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике, передает ТАСС.

По словам источника, Сафронов на новом месте займется выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, также ему доверили кураторство ряда спецпрограмм "Роскосмоса". Он уже приступил к выполнению обязанностей.

Сафронов был спецкорреспонденом "Коммерсанта" до 2019 года. Он покинул издание вместе с редактором отдела политики Максимом Ивановым, сообщив, что их вынудили это сделать из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда. Вслед за ними редакцию в полном составе покинул весь отдел политики. Сафонов после этого на протяжении года работал в "Ведомостях".

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