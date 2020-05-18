Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольно-энергетическую компанию в РФ

В самой крупной российской компании по добыче угля - Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - перестановки в руководстве, информирует "Интерфакс".

Владимир Рашевский покидает пост генерального директора предприятия, который занимал с 2004 года, а на его место приходит сын советского писателя Александра Солженицына Степан.

Кроме того, Солженицын останется в должности гендиректора дочерней структуры компании - "Сибирской генерирующей компании" (СГК). Пост руководителя достался ему в конце 2018 года.

"Эти решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности СУЭК и ее трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы. Перемены должны усилить рыночные позиции компании и способствовать получению максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и "ЕвроХимом", - заявили в пресс-службе компании.