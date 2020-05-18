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16:40

Резник просит "Диссернет" поискать плагиат в научной работе замминистра науки и высшего образования

фото ЗакС политика Резник просит "Диссернет" поискать плагиат в научной работе замминистра науки и высшего образования

Петербургский парламентарий Максим Резник считает важным проверить докторскую диссертацию нового замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко. С соответствующей просьбой депутат обратился в сообщество "Диссернет", о чем оповестил подписчиков в Twitter.

Кучеренко, напомнил Резник, раньше руководил комитетом Совфеда по конституционному законодательству и курировал законопроекты, в том числе, сенатора Андрея Клишаса, участвовавшего в разработке и продвижении ряда резонансных запретительных инициатив - например, закона о неуважении к власти. Кроме того, он занимался подготовкой новых поправок к Конституции.

Кучеренко обладает научной степенью доктора юридических наук. Его "перу" принадлежит докторская под названием "Представительная и исполнительная власть: проблемы соотношения в современном государстве".

Прося "Диссернет" изучить работу замминистра, Резник отмечает, что это важно, поскольку человек, занимающий столь высокий пост обязан иметь безупречную научную репутацию. Кроме того, продолжил депутат, замглавы министерства "не должен девальвировать научные степени и звания, демонстрируя подчиненным [...], что достигать вершин в науке можно нечестным путем". И наконец, подытожил Резник, качество диссертации человека, долгие годы работавшего в Совфеде,"может свидетельствовать об уровне всей законотворческой деятельности верхней палаты Федерального собрания".


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