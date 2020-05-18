Шестуну отказали в удалении грыжи, появившейся во время голодовки

Экс-руководителю подмосковного Серпуховского района Александру Шестуну отказали в операции по удалению появившейся на фоне длительной голодовки грыжи, поделилась с "МБХ медиа" его адвокат Алла Кульбаева.

"Ссылаются на то, что сейчас период пандемии, и операции не проводятся. Операция не является срочной, поэтому не выполняется. Вынуждены сейчас были закупить пояс для пупочной грыжи, передали его. Пока не закончится пандемия, не проведут операция по удалению этой грыжи", - прояснила ситуацию Кульбаева.

Кроме того, по её ловам, Шестуну только после четвертого заявления сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Не так давно семья экс-чиновника записала очередное видеообращение Владимиру Путину, в котором попросила отпустить отца домой - как минимум на время пандемии. С аналогичной просьбой к суду обращались также известные правозащитники, однако судья прошение отклонил.

Семья Шестуна уже не единожды обращалась в видеоформате к Путину, призывая президента обратить внимание на тяготы их отца.

С середины 2018 года бывший управленец проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, настаивая на том, что дело против него полностью сфабриковано.