В "Пулково" ожидают прилёта петербуржцев, застрявших в Болгарии и Румынии

Сегодня, 18 мая, в "Пулково" должен приземлиться рейс, который доставит на родину жителей Петербурга и Ленобласти, вынужденно застрявших за границей из-за пандемии COVID-19, извещает пресс-служба Смольного. Домой должен вернуться 21 человек.

По прибытии путешественников осмотрят медики. Также им сразу же сделают анализы на коронавирус, после чего развезут по домам, раздав предписание главсанврача города об обязательном соблюдении двухнедельной самоизоляции.

К автобусу граждан проведут по специальному коридору, который отсечен от остальных рейсов. Багаж обязательно продезинфицируют.

Если у кого-то не будет возможности на протяжении 14 дней оставаться дома, можно будет воспользоваться услугами городского обсерватора, расположенного в Курортном районе. На данный момент там содержатся 189 человек.