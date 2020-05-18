Бывшего министра Мурманской области обвинили в особо крупном мошенничестве

Правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве бывшему руководителю одного из министерств Мурманской области, передает РИА "Новости".

Экс-чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 14 мая по месту жительства обвиняемого были проведены обыски, тогда же он был задержан. Сейчас бывший министр под подпиской о невыезде.

В управлении МВД по Мурманской области не уточнили имени обвиняемого. Речь может идти о бывшем министре здравоохранения региона Валерии Перетрухине. По данным Telegram-каналов, при обыске у него в квартире обнаружили 62 млн рублей, 133 тысячи евро и 60 тысяч долларов в коробках из-под обуви. "СеверПост" со ссылкой на источники сообщал, что Перетрухин был госпитализирован.