Суд отказался смягчать часть неотбытого наказания фигуранту "московского дела" Беглецу

Шарьинский райсуд Костромской области не стал смягчать часть неотбытого наказания фигуранту "московского дела" Даниле Беглецу, поделился в разговоре с "МБХ медиа" его адвокат Станислав Рыбчинский.

"Отказали в ходатайстве. Прокуратура была против, колония не возражала. У Беглеца было неснятое взыскание в СИЗО. Будем обжаловать", - отчитался юрист.

Рыбчинский добавил также, что в поселении положительно отозвались о поведении арестанта Беглеца, отмечается, что у него были поощрения. Однако еще будучи в обычной колонии руководство учреждения заставляло сидельца подписывать бумаги для более быстрого перевода в поселение, грозя, что если он откажется "кооперироваться", ему "повесят" взыскание.

"Если он сейчас не подпишет эти бумаги, то ему повесят какое-нибудь взыскание, будет суд, и в администрации скажут: „Вот видите, у него там взыскание от, допустим, 16 мая. Он отрицательно характеризуется, и мы против, чтобы ему заменили на более мягкий вид наказания". Хотя он, по закону, имеет право. Взыскание, например, какое-нибудь замечание за отказ выполнить требования администрации", - рассказывал ранее Рыбчинский.

Не так давно столичный кассационный суд смягчил наказание Беглецу, получившему 2 года колонии по делу о применении силы к росгвардейцу на митинге 27 июля 2019 года, заменив ему колонию общего режима на колонию-поселение.