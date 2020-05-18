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19:04

Осужденные за теракт в петербургском метро оспорили в суде условия в СИЗО

фото ЗакС политика Осужденные за теракт в петербургском метро оспорили в суде условия в СИЗО

Колпинский суд Петербурга зарегистрировал иск осужденного по делу о теракте в метро Петербурга Акрама Азимова, поданный из-за недовольства условиями содержания в СИЗО, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Схожий иск подал и другой осужденный, Мухамадюсуп Эрматов. 

В иске к управлению ФСИН по Петербургу Азимов пожаловался на то, что цензура СИЗО не пропускала многие его письма к жене и отцу по надуманной причине, ему отказывали в телефонных разговора с родственниками. Он также указал, что в течение почти двух недель в марте 2019 года его содержали в камере с девятью людьми, из которыз большинство курит, и свежего воздуха не хватало.

В другой камере, в которую затем перевели Азимова, также курили сокамерники, не работала вытяжка и отсутствовала питьевая вода. В иске Азимов указал, что ему приходилось пить воду из-под крана, которая резко пахла хлором, и это вызывало у него рвотный рефлекс. Также Азимов пожаловался на то, что ему приходилось рано вставать и поздно ложиться, что привело к хроническому недосыпу и утомляемости. Вызвало у него претензии и то, что в дни транспортировке он оставался без горячей пищи, только с сухим пайком. В суде, указал Азимов, он находился вместе с еще пятью подсудимыми в "аквариуме", и всем приходилось дышать несвежим воздухом из-за отсутствия нормальной вентиляции.

"Все вышеуказанное Азимов квалифицирует как пытку", - заключили представители судов.

Азимов просит обязать ответчика устранить нарушения и взыскать компенсацию в 238,1 тысяч рублей. И он, и Эрматов по делу о взрыве в метро Петербурга в 2017 году приговорены к 28 годам колонии каждый.

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