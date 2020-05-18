Беглов поздравил музейных работников с Международным Днем музеев

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил музейное сообщество города с Международным Днем музеев, сообщили в Смольном.

Беглов подчеркнул, что Петербург известен "своими богатейшими коллекциями", и большая заслуга в их сохранении и приумножении "принадлежит ученым, смотрителям, хранителям, экскурсоводам".

В этом году музеи к этому дню оказались закрыты из-за эпидемии коронавируса, но они продолжают работать в новых условиях, отметил губернатор. Он заявил, что "наши всемирно известные дворцы" показывают "впечатляющие результаты посещаемости в интернете". "Даже новые и совсем небольшие музейные собрания радуют разнообразием проектов, тематических экскурсий, развивающих заданий", - добавил Беглов.

Он поблагодарил музейных работников "за верность призванию, любовь и преданность" городу и пожелал им "крепкого здоровья, новых достижений и больших успехов".

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