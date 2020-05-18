Смольный планирует перенести сроки уплаты налогов для пострадавшего от эпидемии бизнеса

Комитет финансов Петербурга подготовил проект постановления правительства города о переносе сроков уплаты налогов в связи с эпидемией коронавируса. Документ направлен на антикоррупционную экспертизу 18 мая.

На полгода, согласно документу, могут продлить срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за I квартал 2020 года для организаций, осуществляющих виды деятельности из перечня наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей российской экономики. Сюда входят компании, работающие в сферах авиаперевозок, культуры и досуга, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, розничной торговли непродовольственными товарами и другие.

Уплата единого налога на вмененный доход для организаций и индивидуальных предпринимателей может быть продлена за I квартал 2020 года на 6 месяцев, за II квартал - на 4 месяца.

Индивидуальным предпринимателям, согласно документу, предполагается продлить на 4 месяца срок платежей за II квартал 2020 года по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.