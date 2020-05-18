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18 мая, 20:04

Смольный планирует перенести сроки уплаты налогов для пострадавшего от эпидемии бизнеса

фото ЗакС политика Смольный планирует перенести сроки уплаты налогов для пострадавшего от эпидемии бизнеса

Комитет финансов Петербурга подготовил проект постановления правительства города о переносе сроков уплаты налогов в связи с эпидемией коронавируса. Документ направлен на антикоррупционную экспертизу 18 мая. 

На полгода, согласно документу, могут продлить срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за I квартал 2020 года для организаций, осуществляющих виды деятельности из перечня наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей российской экономики. Сюда входят компании, работающие в сферах авиаперевозок, культуры и досуга, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, розничной торговли непродовольственными товарами и другие. 

Уплата единого налога на вмененный доход для организаций и индивидуальных предпринимателей может быть продлена за I квартал 2020 года на 6 месяцев, за II квартал - на 4 месяца. 

Индивидуальным предпринимателям, согласно документу, предполагается продлить на 4 месяца срок платежей за II квартал 2020 года по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения. 

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