Из постановления о выплатах медикам убрали фразу об отработанных часах

Правительство убрало из постановления о выплате надбавок медицинскому персоналу, работающему с заболевшими коронавирусной инфекцией пациентами, пункт об отработанном времени, передает РБК.

В пп. "В" п. 12 постановления слова "за фактически отработанное время" исключаются.

Изменения в постановление было решено внести после того, как президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за "бюрократическую канитель" вокруг выплат медикам. Он заявил, что выплаты медперсоналу должны выдаваться за факт работы с коронавирусными больными, а не за время, и он не "поручал часы считать".

Также на совещании 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин упрекнул чиновников, заявив, что тем, кто принимает решения о подсчете часов в этом случае, "просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками".