Макаров пожелал здоровья и счастья в Международный день музеев

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил музейных работников с Международным днем музеев, сообщили в ЗакСе.

Макаров заявил, что Петербург – это один из "крупнейших музейных центров мира", который "славится своими собраниями бесценных предметов искусства, памятников истории и культуры, научными коллекциями, составленными настоящими гениями в своих областях". Музейных работников он назвал "людьми особого склада", благодаря которым "в петербургских музеях всегда царят красота, гармония и дух познания".

Спикер пожелал музейным работникам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе. Ранее с Международным днем музеев также поздравил губернатор Александр Беглов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.