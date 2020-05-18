"Взять с ВСД и отдать на коммуналки"

Оппозиционные фракции ЗакСа намерены биться за сохранение жилищных программ, которые планируется "порезать" в рамках "антивирусной" корректировки бюджета Петербурга. Вместо нуждающихся в новых квартирах от кризиса должны страдать концессионеры ЗСД и ВСД, считают депутаты. Единороссы называют эту позицию "большевистской". А в Смольном дают понять, что не обидят партнеров-концессионеров.

Недоступное жилье

В среду, 20 мая, Законодательное собрание Петербурга примет в первом чтении весеннюю корректировку бюджета, которая призвана перевести финансовые дела в городе на рельсы войны с коронавирусной инфекцией. Сомнений в том, что документ будет принят за основу, нет. В этом созыве ЗакС одобряет любые инициативы Смольного. О солидарности с "антиковидным" курсом губернатора Александра Беглова представители парламентского большинства тоже заявляли не раз.

Поэтому не успело еще пройти первое чтение, а оппозиционеры уже готовят поправки ко второму. Они намерены смягчить удары, которые пандемия нанесла по социальной сфере. При этом огульной критики в сторону Смольного из Мариинского дворца не раздается. Так, например, почти все опрошенные ЗАКС.Ру депутаты назвали правильным решение комитета финансов сократить финансирование адресной инвестиционной программы, поскольку она и так никогда полностью не исполняется. По словам председателя городского комитета финансов Алексея Корабельникова, после корректировки объем финансирования АИП останется на 12% выше фактически исполненного в 2019 году. К тому же в Смольном пообещали не сокращать финансирование соцобъектов на высокой стадии готовности.

Основные нарекания у критиков проекта корректировки бюджета вызывает существенное сокращение финансирования программ "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи - доступное жилье". Расходы на первую предложено уменьшить на 2,1 млрд рублей, на вторую - на 1,1 млрд рублей.

- Они сокращают расходы на расселение коммунальных квартир при том, что коммуналки - это место, где трудно самоизолироваться и которые в первую очередь надо расселять во время эпидемии, - возмутился лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Он рассказал, что уже готовит поправки по выделению дополнительного финансирования жилищному комитету и комитету по здравоохранению за счет глобального проекта Восточного скоростного диаметра (ВСД), а также выплат концессионеру Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Наличие статьи расходов в 1 млрд рублей на возведение ВСД в бюджете вызвало вопросы не только у Вишневского. Проект Восточного диаметра и раньше ругали оппозиционные депутаты и жители кварталов, через которые должна пройти трасса. Последние даже намеревались выйти на главу "Газпрома" Алексея Миллера, который когда-то жил в историческом районе Стеклянный городок, где от строительства трассы могут пострадать сад, школа и церковь.

"ВСД был нужен позавчера"

Депутат от КПРФ и член бюджетно-финансового комитета (БФК) ЗакСа Ирина Иванова тоже считает, что средства, запланированные на строительство ВСД, а также на содержание и развитие ЗСД, лучше направить на социальные нужды. Она перечислила вопросы, по которым готова внести поправки ко второму чтению:

- У меня будет предложение не сокращать до такой степени расходы по расселению коммунальных квартир. Будет предложение по свалкам - сейчас сокращены все расходы по уничтожению несанкционированных свалок. Предложение будет по увеличению социального обслуживания всех НКО, которые занимаются работой с населением, особенно тем, кто работает с пожилыми людьми. Будет вопрос по школам и детским садам частного характера, потому что им снимают дотации на выполнение задания.

"Справедливая Россия" будет просить перенаправить предназначенные на ВСД деньги на те же жилищные программы, а также капитальный ремонт. В предложенной редакции бюджета траты на капремонт планируется сократить более чем на 60%, выделив на него лишь 3 млрд рублей. При этом взносы с населения продолжат взиматься. Депутат-справедливоросс Надежда Тихонова рассказала ЗАКС.Ру, что поправки их фракции уже готовы.

- Наша поправка: взять миллиард с ВСД и отдать на коммуналки. Это если своими словами сказать, - сообщила эсерка. - Нам кажется, что несправедливо сокращать жилищные программы. Люди в отчаянии. Когда стало известно, что [в Смольном] отказались от выкупа жилья для льготных категорий граждан, к нам было очень много звонков и обращений. Люди стоят по 30 лет в очередях.

В понедельник, 18 мая, на заседании БФК Тихонова предложила вице-губернатору Эдуарду Батанову вообще отказаться от проекта ВСД. Чиновник ответил, что город обязан выполнять свои обязательства как перед концессионером, так и перед федеральным центром, который также выделяет деньги на этот проект.

- Понятно, что кризис, понятно, что все плохо. Но надеюсь, что этим годом жизнь не заканчивается, надо идти поступательно вперед. Это наши обязательства. Под этот проект, под первый этап Российская Федерация выделяет деньги. Наши обязательства - софинансировать, - заявил Батанов.

Восточный скоростной диаметр стал новой притчей во языцех для отдельных депутатов, считает заместитель председателя БФК, член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев. По его мнению, Смольный сейчас критикуют за траты на ВСД, как когда-то критиковали за строительство ЗСД, стадиона "Газпром-Арена" и КАД, хотя все эти проекты оказались востребованы.

- ВСД нужен был еще позавчера, - считает Васильев. - Это такая большевистская натура в нас играет: "отнять и поделить". В "Литературной газете" была такая рубрика "Если б я был директором". Вот и у нас тоже лучше всего умеют управлять государством вместо президента и быть тренером сборной России по футболу.

Васильев согласился, что ко второму чтению поправки к предложенной редакции проекта корректировки необходимы. Однако рассуждать об их содержании не стал. По словам депутата, необходимо подождать хотя бы несколько суток, поскольку ситуация в стране и в городе меняется практически ежедневно.

Подобную мысль выразил и вице-губернатор Батанов. Выступая перед депутатами, он рассказал, что когда три недели назад проект бюджета верстался, ему казалось, что 31 млрд рублей - достаточная сумма для резервного фонда. "Сегодня мы так уже не думаем", - добавил чиновник.

Кто оплатит дефицит?

Хотя приоритетность ВСД над капитальным ремонтом - вопрос спорный, в предложенном варианте бюджета хватает и других странных статей, считает лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева. Ежегодно она представляет Смольному альтернативный проект бюджета и регулярно обращает внимание исполнительной власти на отдельные статьи управленческих расходов. Некоторые из них в ходе нынешней корректировки исчезли, другие остаются в силе.

- Управленческие и квазиуправленческие расходы, которые подлежат оптимизации, мы оценивали в 12 миллиардов рублей. В целом [Смольным в ходе корректировки] их предложено сократить на 6 миллиардов рублей, - рассказала Дмитриева. - Есть расходы, которые совершенно бесполезны. Из года в год это повторяется, и все признают, что это неэффективный механизм. Это, например, ГУП "Продовольственный фонд", который создавали в период кризиса, в 2015 или в 2016 году. Он должен был заниматься интервенциями, чтобы снижать цены на хлеб. В итоге его не могут закрыть из-за долгов. Каждый год это просто 190 миллионов выброшенных денег.

Существующая корректировка бюджета подразумевает увеличение дефицита почти вдвое - до 104 млрд рублей. Возможен его дальнейший рост. После второго чтения доходы казны, очевидно, снизятся. Об этом на заседании БФК говорили и вице-губернатор Батанов, и депутаты. Они имели в виду, в частности, списание налогов для бизнеса, не так давно обещанное Владимиром Путиным. Депутат Васильев в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что ему понравилось решение городского правительства заняться заимствованием средств, а не "перекладывать на плечи горожан" все тяготы кризиса. Однако член фракции "Единая Россия" признался, что сам пока не понимает, за счет чего именно будет обеспечен растущий дефицит.

Дмитриева выступает против займов на пороге финансового кризиса. По ее мнению, Смольному для покрытия дефицита необходимо добиваться выделения средств Фонда национального благосостояния.

- Сейчас часто говорят, что ФНБ надо использовать на прямые выплаты. Вот это они и есть. Используйте его на помощь региональному бюджету, который осуществляет прямые выплаты, - предложила депутат Партии роста.

Сергей Еремеев

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