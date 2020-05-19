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9:45

Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политические мотивы преследования в РФ

фото ЗакС политика Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политические мотивы преследования в РФ

Осужденный на три года условно студент ВШЭ Егор Жуков обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека ввиду политических мотивов его преследования, поделился с "Ведомостями" руководитель международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев.

В обращении к Страсбургскому суду молодой человек требует признать вынесенный ему приговор нарушением ст. 18 европейской Конвенции, которая воспрещает применение существующих ограничений прав и свобод граждан для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.

Жуков полагает, что российский суд нарушил принцип равенства сторон при изучении его дела. Кроме того, было "попрано" его право на свободу выражения мнения, так как его судили не за общие высказывания, а вырванные из контекста фразы.

Коротеев напомнил, что 18-я статья Конвенции применялась ЕСПЧ лишь для двоих россиян - политика Алексея Навального и медиамагната Владимира Гусинского.

"Но мы считаем, что это как раз такой случай. Одной из важных целей преследования Жукова было сделать невозможным его участие в избирательной кампании в Мосгордуму", - подытожил Коротеев.

Егор Жуков приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале Жукова с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.

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