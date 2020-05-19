В Карелии от COVID-19 скончался второй человек

В карельском Госпитале для ветеранов войн скончалась 83-летняя жительница Сегежского района: причиной смерти стала коронавирусная инфекция, информирует оперативный штаб по региону. Это второй официально подтвержденный случай кончины от COVID-19.

Пожилая дама в силу возраста имела ряд хронических недугов - ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился коронавирус с пневмонией.

В Карелии за минувшие сутки было зафиксировано 8 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших по состоянию на 18 мая достигло 241 человека.

К слову, начиная с 1 апреля от внебольничной пневмонии в регионе погибли 46 граждан, а за последний день - трое.