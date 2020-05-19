18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:43

В РФ зафиксировали 9263 новых случая заражения коронавирусом и 115 смертей

фото ЗакС политика В РФ зафиксировали 9263 новых случая заражения коронавирусом и 115 смертей

За сутки с 18 на 19 мая на территории России коронавирусную инфекцию выявили у ещё 9263 граждан, уведомляет оперативный штаб. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 299 941 человек. 

За день от COVID-19 скончались 115 пациентов (2837 - с начала эпидемии). Победили болезнь 5921 человек (всего - 76 130).

В Петербурге вновь выявлено свыше четырехсот случаев инфицирования - диагноз подтвердился у 453 жителей города (всего - 11 340). Погибли пятеро.

В Ленинградской области к приболевшим присоединился ещё 81 человек. Всего заразившихся - 2133.

В мире COVID-19 выявлен у более 4,8 млн человек, погибли свыше 318 тысяч.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
13:54 Активисты жалуются на курсирование мусора между Петербургом и Янино

13:45 Столичного мундепа Янкаускаса оштрафовали за летние протесты, хотя он уже отбывал за них аресты

13:19 На петербургской таможне задержали партию из 3,5 млн одноразовых перчаток

13:13 Не покидающая дома москвичка-инвалид известила, что получила не один, а два "самоизоляционных" штрафа

12:57 Шишлов видит в новых составах ТИКов большой потенциал для нарушений на выборах

12:43 В Новой Ладоге пожар уничтожил очередной объект культнаследия

12:38 Муниципал: У местной администрации "Лиговки-Ямской" оказалось два "врио главы"

12:23 "Загнанный в берлогу зверь охраняет берлогу": Шлосберг - про закон об онлайн-голосовании

12:16 Горсуд Петербурга принял к производству иск активиста, оспаривающего введение масочного режима

11:54 Партия Прилепина пойдет на выборы в 11 регионах

11:47 Путин вернул переболевшему COVID-19 Мишустину полномочия премьера

11:27 Веллер усмотрел в законе о голосовании по почте признак наступившей диктатуры

11:26 Дрозденко сообщил, что с 1 июня в Ленобласти вернутся к работе детсады

10:55 В Петербурге ужесточили похоронные правила, запретив прощаться со всеми усопшими

10:43 В РФ зафиксировали 9263 новых случая заражения коронавирусом и 115 смертей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru