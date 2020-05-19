В РФ зафиксировали 9263 новых случая заражения коронавирусом и 115 смертей

За сутки с 18 на 19 мая на территории России коронавирусную инфекцию выявили у ещё 9263 граждан, уведомляет оперативный штаб. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 299 941 человек.

За день от COVID-19 скончались 115 пациентов (2837 - с начала эпидемии). Победили болезнь 5921 человек (всего - 76 130).

В Петербурге вновь выявлено свыше четырехсот случаев инфицирования - диагноз подтвердился у 453 жителей города (всего - 11 340). Погибли пятеро.

В Ленинградской области к приболевшим присоединился ещё 81 человек. Всего заразившихся - 2133.

В мире COVID-19 выявлен у более 4,8 млн человек, погибли свыше 318 тысяч.