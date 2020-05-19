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11:27

Веллер усмотрел в законе о голосовании по почте признак наступившей диктатуры

фото ЗакС политика Веллер усмотрел в законе о голосовании по почте признак наступившей диктатуры

Писатель и публицист Михаил Веллер самым пессимистичным образом воспринял принятый депутатами Государственной думы в первом чтении законопроект, допускающий удаленное голосование, в том числе через "Почту России". Для него это один из самых серьезных признаков "закручивания гаек" за последние годы, причем, по его мнению, инициатива намеренно продвигается "под шумок", на фоне более драматичного и громкого сюжета с пандемией коронавируса.

"Я имею сомнительную честь поздравить всех со вступлением России в фазу, я бы сказал, откровенного и черного тоталитаризма. Когда шажками мелкими, когда шажками покрупнее, но вот вошли, потому что весь этот закон об удаленном голосовании означает, что больше никакого голосования реально не будет и то, что решит наверху некий властный комитет, то и будет происходить", - высказался литератор на собственном YouTube-канале, подчеркнув, что стремление к "диктатуре" выглядит как не слишком здоровое.

О том, что государственное управление идет вразнос, Веллеру говорят распространившиеся сообщения о сложностях с получением специальных выплат врачами, которые были публично обещаны президентом страны. В происходящем писатель усматривает глубокий административный кризис, из которого не выйти без радикальных мер. Намекает спикер также и на коррупционную составляющую, в период пандемии коронавируса выглядящую для него совсем дерзко.

"Система столько лет выстраивала под себя такие вот этажи пирамиды, где каждый воровал на своем месте, но толику малую отсылал наверх и обещал, что у него все будет в порядке, и самое главное - отчитаться по бумагам перед начальством. А начальство воровало само, и честный человек в этой системе не уживался, он отторгался ею. Все это, скажу я вам, чревато крахом и ничем больше", - обобщая, рассудил он.

Напомним, что продвигаемый единороссами законопроект предусматривает возможность голосования на выборах и референдумах в онлайн-формате и через почтовые отделения.

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