Партия Прилепина пойдет на выборы в 11 регионах

Получившая на прошлой неделе право участвовать в выборах партия писателя Захара Прилепина "За правду" проведет кампании в 11 регионах осенью 2020 года, пишет "Интерфакс". Речь идет о выборах в законодательные собрания Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях, республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в Тамбовскую городскую думу.

В случае, если хоть в одном из ЗакСов соратникам Прилепина удастся создать фракцию, через год они смогут идти на выборы в Госдуму, не собирая подписей. Партия "За правду" на сегодняшний день имеет ячейки в 54 субъектах РФ и главную ставку при формировании списков намерена сделать прежде всего на региональных политиков и активистов.

Партия Прилепина позиционирует себя как ультраконсервативная политическая организация, противопоставляющая себя так называемым западным ценностям. Писатель известен как активный участник вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.