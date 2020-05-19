"Загнанный в берлогу зверь охраняет берлогу": Шлосберг - про закон об онлайн-голосовании

Политик, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг дал свою оценку рассматриваемому в Государственной думе законопроекту, который в случае принятия позволит россиянам голосовать на выборах и референдумах онлайн или через "Почту России". Инициатива, по его мнению, жизненно необходима единороссам, поскольку, считает Шлосберг, вскоре за них вообще перестанут голосовать, а значит, нужно прибегать к различным ухищрениям.

"Маски (ха!) сорваны, всё предельно понятно: загнанный в берлогу зверь охраняет берлогу. Больше ничего. Это агония. Настанет день, когда их не будет поддерживать никто. Когда выдвижение от "Единой России" будет смертным политическим приговором. Когда люстрации станут не мечтой, а проектом федерального закона", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Шлосберг предполагает, что бюллетени для обеспечения подтасовок будут вытаскивать из почтовых конвертов, а при голосовании в интернете электронные голоса будут грубо отнимать и перераспределять.

"Фальсификацией выборов и фальсификацией статистики заболевших и погибших от коронавируса занимаются сейчас одни и те же трусливые воры. Ничем другим они заниматься не умеют", - заключил автор.

Законопроект, написанный единороссами, успел пройти первое чтение. При обсуждении инициативы депутаты Госдумы не были единодушны: например, часть коммунистов осудила ее с трибуны.