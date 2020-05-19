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Муниципал

12:38

У местной администрации "Лиговки-Ямской" оказалось два "врио главы"

фото ЗакС политика У местной администрации "Лиговки-Ямской" оказалось два "врио главы"

В муниципальном образовании "Лиговка-Ямская" сразу два человека подписывают документы от лица временно исполняющего главы. Друг друга они в этой должности не признают. Один из "врио главы" даже уволил соперника.

Двоевластие в одном из муниципалитетов Центрального района Петербурга началось в конце апреля. До 24 апреля весь муниципалитет признавал временно исполняющим обязанности руководителя администрации Виктора Жданцева. Он работает заместителем главы, а в должность врио вступил после увольнения его непосредственного начальника Евгения Родина. 

Некогда лояльный руководителю муниципального совета Вадиму Войтановскому Жданцев со временем начал занимать независимую позицию. Он обвинял единороссов из местного совета в необоснованных тратах бюджетных денег, те отвечали аналогичными обвинениями. 23 апреля во время заседания муниципального совета Войтановский поднял вопрос о назначении нового врио главы местной администрации, но нужного количества голосов депутатов для принятия решения не набралось. Тогда муниципальный глава в тот же день подписал распоряжение о снятии с должности Жданцева "в связи с несогласованными действиями по исполнению бюджета муниципального образования". На его место была назначена соратница Войтановского Елена Зозулевич.

Однако в уставе МО "Лиговка-Ямская" говорится, что врио главы местной администрации (ГМА) может быть только заместитель главы. Зозулевич эту должность не занимает. При этом согласно положению о местной администрации, заместители ГМА назначают только согласно решению совета по представлению ГМА.

Жданцев не признает решение Войтановского и продолжает подписывать документы от лица врио главы. Так, 18 мая он дал распоряжение главному бухгалтеру уволить Зозулевич. Зозулевич, в свою очередь, уволила главного специалиста-юрисконсультанта муниципалитета из команды Жданцева. Кроме того, каждый из двух руководителей назначил своего человека на должность руководителя муниципального казенного учреждения "Лиговка-Ямская". 

По данным ЗАКС.Ру, на днях из муниципалитета исчезли печати местной администрации, муниципального совета и ИКМО, а также личные дела сотрудников. Расследованием этого происшествия занимаются полицейские, снявшие отпечатки с сейфов.

Положение в местной администрации совет "Лиговки-Ямской" обсудит на очередном заседании в среду, 20 мая. В проекте повестки четыре вопроса. Причем сначала депутатам предстоит заслушать отчет врио главы Зозулевич о проделанной работе, а только потом - назначить врио главы администрации.

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