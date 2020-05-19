Шишлов видит в новых составах ТИКов большой потенциал для нарушений на выборах

Петербургский омбудсмен проанализировал составы десяти новых территориальных избирательных комиссий, сформированных 30 апреля (31-33, 41-43, 54, 55, 59 и 64), и поделился своими скептическими соображениями с Центризбиркомом и Горизбиркомом. По его мнению, ранее критикуемая им кадровая политика при формировании комиссий продолжилась, что "создает предпосылки для новых нарушений избирательных прав на предстоящих выборах".

Речь идет, в частности, о привлечении в ТИКи людей, уже замеченных ранее в нарушениях на выборах. Таким образом, отмечает Шишлов, фактически игнорируется указание ЦИК, адресованное петербургским чиновников после скандальных выборов прошлого года.

Кроме того, из 130 членов новых ТИКов более 50 человек работают в органах государственной и муниципальной власти, а еще 45 человек лишены опыта работы на каких-либо выборах.

"Это создает благоприятные условия для применения "административного ресурса" и нарушения избирательных прав на предстоящих выборах", - подчеркивается на сайте омбудсмена.

В комиссии не прошли все предложенные "Наблюдателями Петербурга" кандидатуры, что Шишлову представляется демонстративным жестом со стороны Горизбиркома. В своем обращении к главе ГИК Виктору Миненко уполномоченный по правам человека выражает надежду, что ведомство поменяет свой подход в процессе формирования остальных новых ТИКов.

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