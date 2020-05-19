Не покидающая дома москвичка-инвалид известила, что получила не один, а два "самоизоляционных" штрафа

Экс-профессор РУДН Ирина Карабулатова, не выходящая из квартиры по причине инвалидности, сообщила, что, как выяснилось, ей был выписан не один штраф за нарушение режима самоизоляции, а два.

Девушка перенесла операцию на позвоночнике, после чего получила инвалидность первой группы, поэтому уже почти год не покидает своего дома.

О первом штрафе Карабулатова известила 18 мая. У неё выявили ОРВИ и велели установить приложение "Социальный мониторинг" - для того, чтобы отслеживать её перемещение. У женщины-инвалида сделать это не получилось, в связи с чем ей и выписали штраф. После того, как её случай был предан широкой огласке, в Главконтроле Москвы заявили об аннулировании "санкции". Однако сегодня выяснилось, что штраф был не один.

"У жительницы Москвы было два штрафа за нарушение самоизоляции, направленных ей около 3 дней назад, уведомление об одном из которых технически дошло вчера вечером. Вчера была подробно разобрана данная ситуация, и юридически оба штрафа были отменены", - в свою очередь отчитался руководитель Главконтроля Евгений Данчиков.