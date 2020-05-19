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13:54

Активисты жалуются на курсирование мусора между Петербургом и Янино

фото ЗакС политика Активисты жалуются на курсирование мусора между Петербургом и Янино

Представители экологического движения "Зеленый фронт" сообщили о том, что мусоровозы перевозят несортированные отходы с территории мусорного завода в Янино на складскую территорию компании "ЛСР. Базовые" во Фрунзенском районе Петербурга (Софийская улица, 99). Ситуация совершенно не устраивает экоактивистов, которые не видят оснований для курсирования мусора между двумя регионами вместо его утилизации или размещения где-либо. Они намерены подключить к делу Следственный комитет.

"Сейчас стало известно, что обезвреживание мусора на оборудовании завода не осуществляется должным образом, балласт относят к 3 классу опасности, и зачем тогда вообще вывозить отходы в Янино. Это выглядит, как мусорная афера - люди платят за вывоз мусора на завод по переработке, а он в итоге угрожает здоровью местного населения и частично отвозится обратно в город", - подчеркнул руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

О новых и старых свалках в Янино он и его сподвижники рассказывают регулярно.

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