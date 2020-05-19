ГИК обязал избиркомы исполнить решения суда и отдать мандаты "яблочникам" в МО №7 и "Остров Декабристов"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 мая обязала территориальный избирком №2 исполнить решение Василеостровского районного суда, который отменил решения об итогах муниципальных выборов на шести избирательных участках МО "Остров Декабристов" и предписал отвечающей за эти участки окружной комиссии изменить результаты голосования по муниципалитету. После этих изменений из совета должны выбыть мундеп Анастасия Давыдова (ЛДПР) и глава муниципалитета Ольга Погосян ("Единая Россия"), а вместо них мандаты получат кандидаты от "Яблока" Наталия Невзорова и Алексей Захаров.

На заседании 19 мая член Горизбиркома Олег Зацепа пояснил, что полномочия окружной комиссии исполнял избирком муниципального образования, его же полномочия во время судебного разбирательства перешли к ТИК №2. Поэтому у территориального избиркома не было уверенности в том, что именно он должен принимать решение о новых результатах выборов, рассказал Зацепа. По его словам, рабочая группа Горизбиркома уже пояснила представителю ТИК №2, что именно они должны исполнить решение суда.

Также на заседании 19 мая ГИК обязал избирательную комиссию муниципального образования №7 исполнить решение Василеостровского районного суда об изменении результатов выборов в округе. Здесь никакой двусмысленности не было, но и ИКМО никаких действий к исполнению судебного решения не предпринимала, заявил Зацепа.

При изменении результатов муниципальных выборов в совет муниципалитета №7 вместо представителя "Единой России" Андрея Горячкова должен пройти кандидат от "Яблока" Иван Стариков.

Горизбирком в своих решениях 19 мая напомнил ТИК и ИКМО, что неисполнение его требований или требований судов влечет за собой административное наказание и расформирование комиссии.