Общественники требуют пересмотреть проект "Газпрома" по благоустройству пешеходных зон

Представители петербургских общественных организаций обратились к губернатору Александру Беглову и главе "Газпрома" Алексею Миллеру с требованием изменить существующий проект благоустройства пешеходных зон. Активистов не устраивает, что при очередной замене тротуарного покрытия исполнители, по мнению авторов обращения, повторяют прежние ошибки.

Общественники указывают на непродуманность водоотведения, приводящую к такому опасному явлению, как гололедица. Они также считают используемый формат благоустройства неудобным для маломобильных граждан (в частности, речь идет о занижениях на пешеходных переходах).

"Важный аспект – проекты работ не проходят обсуждения с жителями, благодаря которому многих ошибок можно было бы избежать. Также ни один проект не предусматривает озеленение улиц", - подчеркивают составители документа.

Обращение подписали члены общественных движений "Красивый Петербург", "Центральный район за комфортную среду обитания", петербургского отделения ВООПИиК.

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