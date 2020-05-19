Эсеры предлагают стимулировать выплатами всех врачей, работающих круглосуточно

Депутаты из фракции справедливороссов в петербургском парламенте предложили премьер-министру Михаилу Мишустину производить стимулирующие выплаты медикам, работающим в круглосуточном режиме и оказывающим экстренную помощь в стационарах. В период пандемии они считают такую меру исключительно важной.

Пока таким образом финансово помогают только врачам медучреждений, приспособленных для лечения коронавирусных больных и людей из группы риска. Между тем, по данным эсеров, в обычных стационарах заболеваемость среди медперсонала выше.

"Это связано с невозможностью при огромном потоке экстренных больных в зданиях, не приспособленных для оказания медицинской помощи инфекционным пациентам, соблюдать в необходимом объеме все противоэпидемические мероприятия", - гласит текст обращения.

Справедливороссы подчеркивают, что следует стимулировать выплатами абсолютно всех сотрудников, участвующих в круглосуточной работе скоропомощных медучреждений.

"Весь персонал больниц работает в одинаковых условиях: с одними и теми же пациентами, с одинаковой степенью риска заражения, однако серьезные стимулирующие выплаты получает лишь небольшая часть медиков", - указывают авторы документа на существующее противоречие.

С начала пандемии коронавируса в Петербурге инфекцию нового типа выявили у 11340 граждан, и 95 граждан с ней скончались.