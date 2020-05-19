Несколько судов вновь получили сообщения о заложенных бомбах

В Петербурге несколько судов в очередной раз получили известия через электронную почту о якобы заложенной в зданиях взрывчатке. 19 мая эта участь постигла Петродворцовый, Колпинский, Смольнинский и Октябрьский районный суды.

"Письма направлены с электронного адреса mityabegov@yandex.com. Также нам сообщают о заминировании некоторых станций метро. Мы сообщили в полицию, эвакуироваться не будем", - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Отметим, что регулярные ложные минирования начались прошлой осенью и продолжались целыми неделями. Активность злоумышленников, присылающих однотипные электронные письма, сошла на нет, когда из-за пандемии коронавируса госучреждения перешли на удаленный режим работы.