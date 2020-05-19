Навального вновь оштрафовали за отказ удалять расследование о закупках Росгвардии

Один из столичных мировых судов оштрафовал политика Алексея Навального на 15 тысяч рублей за отказ удалить и опровергнуть расследование о закупках продуктов питания для Росгвардии. На соответствующее решение обратило внимание "МБХ медиа".

Навальному инкриминировали нарушение ч. 4 ст. 17.15 КоАП (Неисполнение требований о прекращении распространения информации и ее опровержении). Ранее оппозиционера уже штрафовали на 5 тысяч рублей по другой части этой же статьи.

Санкция обжалована в столичном Люблинском суде.

Напомним, в 2018 году ФБК опубликовал расследование, посвященное завышенным ценам на продукты, которые ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" поставляет Росгвардии. Несмотря на последовавший за этим громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений озвученной Навальным информации, холдинг останется единственным поставщиком провианта для силовой структуры.

Позднее Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.