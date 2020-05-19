Дрозденко рассказал об условиях возобновления работы общепита

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что сразу после 31 мая заново откроются заведения общественного питания в тех районах, где снизится заболеваемость коронавирусом и улучшится соотношение между больными и здоровыми жителями.

"Если ситуация будет благоприятной, то мы сможем разрешить работать предприятиям, которые пока закрыты, а общепиту - обслуживать клиентов не только на террасах, но и внутри помещений - с соблюдением социального дистанцирования. Все это позволит, в том числе, приступить и к восстановлению туристического потенциала этих территорий", - цитирует позицию чиновника ТАСС.

При этом, по его словам, в любом случае предприятиями должны будут выполняться повышенные санитарно-эпидемиологические требования. На сегодняшний день рестораны могут принимать гостей только на террасах, с соблюдением всеми людьми дистанции в полтора метра и с условием, что занято может быть не более половины мест.

Отметим, что в регионе также постепенно возвращаются к работе торговые центры. Правда, наиболее крупные - "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко", открывшие заново свои двери в мае, в итоге проработали всего несколько дней.