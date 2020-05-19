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17:59

Дрозденко рассказал об условиях возобновления работы общепита

фото ЗакС политика Дрозденко рассказал об условиях возобновления работы общепита

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что сразу после 31 мая заново откроются заведения общественного питания в тех районах, где снизится заболеваемость коронавирусом и улучшится соотношение между больными и здоровыми жителями.

"Если ситуация будет благоприятной, то мы сможем разрешить работать предприятиям, которые пока закрыты, а общепиту - обслуживать клиентов не только на террасах, но и внутри помещений - с соблюдением социального дистанцирования. Все это позволит, в том числе, приступить и к восстановлению туристического потенциала этих территорий", - цитирует позицию чиновника ТАСС.

При этом, по его словам, в любом случае предприятиями должны будут выполняться повышенные санитарно-эпидемиологические требования. На сегодняшний день рестораны могут принимать гостей только на террасах, с соблюдением всеми людьми дистанции в полтора метра и с условием, что занято может быть не более половины мест. 

Отметим, что в регионе также постепенно возвращаются к работе торговые центры. Правда, наиболее крупные - "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко", открывшие заново свои двери в мае, в итоге проработали всего несколько дней.

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