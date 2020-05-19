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18:27

Здание "Политехнической" могут надстроить торговым комплексом

фото ЗакС политика Здание "Политехнической" могут надстроить торговым комплексом

ООО "Триумф плюс" вернулось к собственной идее 2007 года о строительстве в Калининском районе торгового центра, в который было бы вписано нынешнее здание станции метро "Политехническая". Об этом пишет городское издание "Канонер". На сегодняшний день в планах инвестора - сделать новую постройку пятиэтажной.

По всей видимости, хронологически работы совпадут с реконструкцией станции, которая включит в себя установку четвертого эскалатора вдобавок к уже существующим трем, появившимся в 1975 году, когда станцию открывали.

"Было желание поддержать или воспроизвести архитектуру 1970-х годов. Там [расположены] не только исторические здания, но и более поздние. Мы попытались сделать [новое] здание более спокойным, более фоновым, менее бросающимся в глаза. Поэтому такое чуть-чуть бедное оформление фасадов", - цитируются слова автора проекта Андрея Шарова.

Под торговым центром, вероятнее всего, появится двухэтажная парковка.

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