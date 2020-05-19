Разыскивавшего в аптеках маски архангельского активиста вновь наказали на нарушение самоизоляции

Октябрьский райсуд Архангельска решил вновь оштрафовать на 4 тысячи рублей местного активиста Илью Архипова за нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП). Полицию не смутил тот факт, что мужчина ходил по аптекам в поисках средств индивидуальной защиты.

"Я с другом обходил аптеки в поисках масок и медикаментов. Обход аптек мы записывали на видеокамеру как доказательство отсутствия СИЗ. Позже мы остановились на площади Ленина и к нам подошел майор Огорелков. Он увез нас в отделение полиции, где нас составили протоколы и завели административные дела. Майору Огорелкову все доказательства я предоставил, мы действительно искали медикаменты в аптеках", - поделился Архипов в разговоре с "Северо-Запад. МБХ медиа".

Напомним, тот же суд по той же статье уже штрафовал активиста на аналогичную сумму ранее. Полицейские выписали ему протокол, невзирая на то, что он демонстрировал стражам правопорядка рабочий пропуск.