Смольный установил порядок предоставления ежемесячной выплаты семьям с детьми

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление городской администрации, в котором прописаны правила предоставления семьям с детьми от трех до семи лет ежемесячных выплат. Одна такая выплата в 2020 году составляет 5588 рублей. Если в семье имеется несколько детей в этом возрасте, пособие можно получить на каждого из них. Документ составили в соответствии с требованиями федерального правительства.

Получить деньги в нынешнем году можно за весь период с момента исполнения ребенку трех лет, если подать требующееся заявление вплоть до 31 декабря. Аналогичным образом в следующем году выплату дадут семьям, обратившимся за помощью не позднее, чем полгода с момента вступления ребенка в трехлетний возраст.

На деньги могут претендовать только те семьи, в которых доход на каждого члена не превышает прожиточного минимума, установленного в городе годом ранее.

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