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18:51

Собянин объявил об открытии московских МФЦ с 25 мая

фото ЗакС политика Собянин объявил об открытии московских МФЦ с 25 мая

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что начиная с 25 мая во вверенном ему городе вновь откроют свои двери многофункциональные центры, предоставляющие государственные услуги. Запись выступления политика показали в эфире телеканала "Россия 1".

Прогулки, в свою очередь, разрешат, когда в Москве начнет отчетливо снижаться число заболевших коронавирусной инфекцией, так как пока динамика ещё держится - к пример,  напомнил Собянин, лишь за последние сутки в городе от COVID-19 скончались свыше 70 человек.

Москва по-прежнему лидирует по количеству заболевших - выявлено почти 150 тысяч инфицированных, а под наблюдением находятся 116 тысяч человек, из которых 18 тысяч имеют тяжелую форму течения болезни.

"В середине мая, когда мы ждали пика по коронавирусу, думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся, - и это заслуга москвичей", - отметил напоследок Собянин.

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