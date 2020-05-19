18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19 мая, 20:15

После снятия режима самоизоляции чиновники хотят поскорее открыть ЦПКиО и зоопарк

фото ЗакС политика После снятия режима самоизоляции чиновники хотят поскорее открыть ЦПКиО и зоопарк

Среди учреждений культуры администрация Петербурга хочет как можно скорее после снятия "коронавирусных" ограничений открыть такие крупные площадки, как ЦПКиО, зоопарк, Центральный выставочный зал "Манеж" и Петропавловскую крепость, передает ТАСС со ссылкой на председателя профильного комитета Константина Сухенко.

"По нашим оценкам, по экспертным суждениям, которые нам доступны, от разрешения посещения, допустим, открытых территорий до полномасштабного восстановления деятельности может пройти не один месяц. Мы говорим где-то о двух месяцах", - рассказал чиновник.

По его наблюдениям, горожане, уставшие от режима повышенной готовности, тем не менее внимательно относятся к соблюдению санитарно-эпидемиологических мер предосторожности и ждут того же самого от уполномоченных лиц.

"Надо быть к этому готовыми, что граждане будут проявлять большой интерес и неравнодушие к тому, как мы будем открываться и как мы будем соблюдать все эти требования. Это такая новая, мне кажется, грань, раньше этого не было", - подчеркнул Сухенко.

Госслужащий отдельно оговорил, что решающее слово в вопросе возобновления работы культурных объектов в любом случае будет за Роспотребнадзором.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19 мая, 22:23 При жесткой посадке военного вертолета в Подмосковье погибли три человека

19 мая, 22:00 Муниципал: Долгая дорога в муниципальный совет

19 мая, 20:55 Петербург украшают тысячами цветов

19 мая, 20:15 После снятия режима самоизоляции чиновники хотят поскорее открыть ЦПКиО и зоопарк

19 мая, 20:07 Общественников и непарламентские партии могут лишить права выдвигать кандидатов в омбудсмены Петербурга

19 мая, 19:41 Комитет по транспорту возглавил Кирилл Поляков

19 мая, 19:18 СМИ: Главу объединяющихся Архангельской области и НАО изберут депутаты

19 мая, 18:51 Собянин объявил об открытии московских МФЦ с 25 мая

19 мая, 18:49 Смольный установил порядок предоставления ежемесячной выплаты семьям с детьми

19 мая, 18:30 Разыскивавшего в аптеках маски архангельского активиста вновь наказали на нарушение самоизоляции

19 мая, 18:27 Здание "Политехнической" могут надстроить торговым комплексом

19 мая, 18:02 СК возбудил первое в РФ дело о невыплатах медикам надбавок за работу с больными COVID-19

19 мая, 17:59 Дрозденко рассказал об условиях возобновления работы общепита

19 мая, 17:45 Навального вновь оштрафовали за отказ удалять расследование о закупках Росгвардии

19 мая, 17:30 Жириновский хочет поднять вопрос о роспуске Совета Федерации

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru