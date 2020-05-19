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19 мая, 22:23

При жесткой посадке военного вертолета в Подмосковье погибли три человека

фото ЗакС политика При жесткой посадке военного вертолета в Подмосковье погибли три человека

Вечером 19 мая в Клинском районе Московской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8. Экипаж вертолета скончался от полученных ранений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ. 

Инцидент произошел около восьми часов вечера при выполнении учебно-тренировочного полета. Сообщается, что вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности.

По данным РИА "Новости", на борту находилось три человека. "В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб", - сообщили в Минобороны. К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС. 

"По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта", - заявили в министерстве.

 

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